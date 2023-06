FC Porto e Sp. Braga: Um deles vai levar a Taça de Portugal para casa

A Polícia de Segurança Pública classificou a final da Taça de Portugal entre o FC Porto e o Sp. Braga como um jogo de "risco elevado" , mas está confiante numa "operação limpa e tranquila".Foi no relvado do Jamor que a intendente Ana Cristina, comandante da Divisão Policial de Oeiras, explicou as linhas orientadoras da operação de segurança: "O efetivo vai contemplar um conjunto de valências da polícia para garantir que este jogo, que é de risco elevado, tenha o máximo de segurança, conforto e tranquilidade para os adeptos. As unidades vão desde as especiais da polícia, da patrulha, das equipas de intervenção rápida, as equipas de prevenção e reação criminal, de investigação criminal, de trânsito, rodoviária, todas estarão no terreno para garantir a segurança", acrescentou.