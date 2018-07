Foto de Griezmann a pedir autógrafos à seleção francesa há 20 anos comove Internet

Em 1998 a selecção francesa venceu o campeonato do mundo de futebol pela primeira vez. Este ano, a história repetiu-se.

Antoine Griezmann, atual jogador da seleção francesa, tinha sete anos quando a França foi campeã do mundo pela primeira vez, em 1998. Um vídeo publicado no Twitter mostra o pequeno Griezmann a pedir autógrafos à selecção do seu país no ano em que se sagraram campeões, vinte anos antes de ele mesmo se tornar campeão do mundo no mundial de 2018.

Vídeo histórico do pequeno Griezmann pegando autógrafo do elenco campeão de 1998 pic.twitter.com/syImlkgC4c — Filipe Frossard Papini (@FilipeDidi) July 15, 2018

O vídeo do jogador foi gravado depois de um treino da selecção, onde marcavam presença figuras como Zinedine Zidane e Thierry Henry. Surgem nas imagens duas crianças de calções e t-shirt com uma bola na mão em busca do maior número de autógrafos dos jogadores da selecção francesa. Um deles é Antoine Griezmann, com sete anos e já de número sete nas costas, tal como viria a acontecer anos depois.

As imagens surgiram de um documentário emitido na televisão francesa sobre a vitória da França no mundial 1998.