Griezmann e Di Maria deixam França e Argentina empatadas ao intervalo

Equipas discutem a primeira vaga nos quartos de final do Mundial da Rússia

15:16

Um golo do meio da rua do antigo jogador do Benfica Di Maria permitiu à Argentina chegar à igualdade no jogo dos oitavos de final contra a França. Resultado está agora em 1-1.Griezmann abriu o marcador aos 13 minutos. O jogador do Atlético de Madrid converteu um penálti a castigar uma falta sobre Mbappé.Lembre-se que o vencedor deste jogo vai disputar os quartos de final com a equipa que vencer o embate entre Portugal e o Uruguai, marcado para as 19h00 deste sábado.Pode seguir o relato ao minuto do jogo aqui