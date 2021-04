Futebolista prodígio do Dortmund tranca ex-namorada em casa. Polícia obrigada a intervir

O jornal alemão 'Bild' noticiou que Youssouffa Moukoko, jovem avançado do Borussia Dortmund, de apenas 16 anos, viu-se envolvido num escândalo com a polícia, depois de ter trancado a ex-namorada em casa.As autoridades terão entrado na residência do jogador para libertar uma jovem, de 23 anos, que diz ter sido trancada pelo futebolista.Segundo fonte policial, a jovem confirmou que foi trancada contra a sua vontade, mas não quis apresentar queixa. O Ministério Público vai ainda decidir se avança com uma investigação.Ao que parece o casal teve uma discussão e Moukoko teve de sair, para comparecer num encontro pré-agendado, pelo que trancou a mulher com a intenção de continuar a discussão mais tarde.Moukoko, que promete assumir todo o protagonismo no Borussia Dortmund depois da saída de Erling Haaland, foi o mais jovem de sempre a estrear-se e a marcar na Bundesliga. O jovem, de origem camaronesa e naturalizado alemão, também já jogou na Champions.