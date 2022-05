Gil Vicente brinca com polémica que envolve Margarida Corceiro e Porro: "Estamos a mais?"

O Gil Vicente, clube da Primeira Liga Portuguesa de futebol, brincou esta segunda-feira com a polémica que envolve Margarida Corceiro e Pedro Porro. Foi divulgado um vídeo em que a atriz e namorada de João Félix é, alegadamente, vista num clima de grande intimidade com o jogador espanhol do Sporting, levantando suspeitas de uma possível traição.O emblema gilista publicou uma imagem em que o clube surge no meio dos nomes de Margarida Corceiro e Pedro Porro nas tendências da rede social Twitter, acompanhada da legenda "Será que estamos a mais?".A brincadeira do Gil Vicente está a motivar muitas reações positivas dos cibernautas.