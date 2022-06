João Malheiro vai processar Luís Filipe Vieira por difamação

Comentador da CMTV disse durante confronto com o ex-presidente do Benfica, que o vai processar por difamação, devido às declarações que Vieira proferiu durante a entrevista exclusiva desta segunda-feira.A recente homenagem a Eusébio mereceu uma dura crítica. "Não foi homenagem, foi ofensa. Não fui convidado, mas também não ia. Sei o que se passava com o Eusébio, a pessoa que fez pior a Eusébio foi João Malheiro. Diz ele que era muito amigo, mas não era. A única pessoa que tratou Eusébio com a dignidade que merecia fui eu".