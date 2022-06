Luís Filipe Vieira sobre Rui Costa: "Não me ligou e se não ligar também não faz falta nenhuma"

Luís Filipe Vieira esteve esta noite em direto na CMTV, para comentar a atual situação do Benfica.

Vieira começou por revelar que não falou com o atual presidente do Benfica, Rui Costa, depois da entrevista que deu àesta segunda-feira: "Não ligou e se não ligar também não faz falta nenhuma".No entanto, Luís Filipe Vieira disse que o trabalho desenvolvido por Rui Costa "está a ser perfeito". Vieira garantiu que espera "que o Rui esteja muitos anos" no Benfica e que "ganhe muitos títulos". O ex-presidente das águias revelou ainda que chegou a ter várias "pegas profissionais com o Rui"."Nunca fui amigo do Rui Costa", afirmou. Luís Filipe Vieira adiantou ainda que considera que Costa lhe deve um pedido de desculpa, por não ter referido o seu nome no discurso que proferiu quando assumiu a liderança do clube."O Benfica não pode ser gerido por amadores, tem de ser com profissionais a sério", afirmou também Luís Filipe Vieira, que disse ainda que o clube " não pode ser gerido emocionalmente". O Benfica não é "um clube de bairro, mas sim uma grande empresa com responsabilidades", disse Vieira.Vieira afirmou ainda que "Pinto da Costa não é o inimigo. Pode ser do Benfica, mas meu não é". Sobre a autorização para o presidente do FC Porto ter gravado uma entrevista no Estádio da Luz, Luís Filipe Vieira garantiu não ver mal nenhum, desde que o Benfica não fosse maltratado.Vieira assume que o fracasso das últimas épocas não se deveu "a falta de paixão e trabalho". O ex-presidente garantiu que "o Benfica trabalhou arduamente" para cumprir os objetivos, salientando ainda que o surto de pandemia no clube afetou o rendimento dos atletas: "Houve jogadores que estavam recuperados, mas não conseguiam sequer correr"."Se eu ainda estivesse no Benfica, o Rui Pedro Brás já lá não trabalhava", afirmou ainda o ex-presidente sobre o atual diretor-geral das águias.Quando confrontado com a ideia de Tiago Pinto divulgava informações privadas sobre o clube, Luís Filipe Vieira negou ainda que o antigo diretor-geral fosse o 'bufo' do balneário.