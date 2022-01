Jorge Fonseca aponta ao mundial e europeu de judo após ouro no GP Portugal

O português Jorge Fonseca, vencedor da medalha de ouro na categoria de -100 kg no Grande Prémio de Portugal de judo, apontou este domingo para a conquista dos títulos mundial e europeu como objetivos a atingir em 2022.

O judoca do Sporting admitiu que "não estava na melhor forma" para conquistar o ouro, em Almada, mas frisou que trabalhou "muito" para o conseguir "assim que soube que este torneio se realizaria em Portugal", sendo claro a traçar os objetivos para a época que agora se inicia.

"Quero ser campeão do mundo, que é o meu grande objetivo, e campeão da Europa também, pois nunca fui. Só o fui em sub-23. São os meus grandes objetivos e ambição", afirmou o judoca do Sporting, na zona mista, instantes após derrotar o suíço David Eich na final do torneio da Federação Internacional de Judo (IJF).

No entanto, Fonseca frisou que ainda não pensa nos Jogos Olímpicos de Paris2024 e voltou a focar o discurso na revalidação do título mundial.

"Sei que já prometi aos portugueses a medalha de ouro em Paris, mas ainda não penso nisso. Tenho um título mundial para conquistar daqui a oito meses. É o meu grande objetivo neste momento e não penso em Paris, senão, vou começar a dar em maluco. Agora, só quero trabalhar e divertir-me para conquistar o título mundial", insistiu.

Radiante com "o apoio dos portugueses, que foi fundamental" para a vitória, o bicampeão mundial e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 prometeu, ainda, tornar-se "num atleta exemplar", ou seja, "aquele atleta que trabalha para o ouro".

"Trabalhar para o 'show-off' já é cansativo e não me dá nada. Portanto, está na hora de colocar o 'mind-set' de ouro. Já tenho dois ouros [em campeonatos do mundo], mas quero mais ouros. Quero ter uma prateleira cheia deles para desfrutar com os meus filhos", definiu.

O GP de Portugal, de resto, foi o primeiro torneio de Jorge Fonseca após os Jogos Olímpicos de Tóquio e um período de "seis meses ausente do desporto, só de férias e a relaxar", o que "precisava".

Por esse motivo, o seu treinador, Pedro Soares, só lhe "dava na cabeça" para recuperar a forma física o mais rapidamente possível, mas admitiu que ainda não estavam, "de todo, preparados para vencer uma prova destas".

"Este seria o primeiro teste, um treino mais a sério do Jorge [Fonseca] após o seu regresso, onde iríamos aferir coisas que não estivessem tão bem. Mas acabou por ser resolvido com a única ferramenta possível, que é o seu talento", explicou o treinador.

A vitória, "muito especial por ser conquistada no primeiro Grande Prémio disputado em Portugal", foi, portanto, resultado "do talento e da estratégia" traçada para a competição.

"Investimos muito, em termos estratégicos, em tentar resolver os combates no início. Porque sabíamos que se fossem prolongados no tempo, a vantagem passava para os adversários. Felizmente, o seu talento e a estratégia fizeram com que conseguíssemos a medalha de ouro. Depois, quando se tem um atleta com esta capacidade, tudo é possível e foi isso que aconteceu", elogiou Pedro Soares.

Jorge Fonseca conquistou hoje a medalha de ouro na categoria de -100 kg no GP Portugal da IJF, primeiro torneio do Circuito Mundial da modalidade disputado em território português.

O judoca do Sporting derrotou o suíço David Eich na final, por 'ippon', em apenas 43 segundos, depois de superar o mongol Khangal Odbaatar em 1.19 minutos, o georgiano Giorgi Beriashvili em 1.57 minutos e o norte-americano L.A. Smith III em apenas 13 segundos.