Jovane Cabral em dúvida para o jogo do Sporting frente ao Gil Vicente

Jovane Cabral (Sporting) é a grande dor de cabeça de Rúben Amorim para o jogo de quarta-feira, em casa, com o Gil Vicente. O extremo saiu ao intervalo do encontro com o Belenenses e só amanhã se saberá se recupera em tempo útil, apurou o CM.









“O Jovane sofreu um traumatismo na perna direita e não quisemos arriscar”, disse o técnico no final do encontro na Cidade do Futebol que os leões venceram 3-1. Ainda assim, as 48 horas seguintes à pancada serão decisivas para aferir da extensão da lesão. Amanhã se ficará a saber se Jovane continua a ter queixas. Mesmo que não apresente um quadro doloroso, deverá realizar exames para despistar um possível problema físico.

O extremo de 22 anos tem sido a grande figura do Sporting desde a retoma do campeonato, com quatro golos nos últimos três encontros. Rúben Amorim recusa qualquer dependência em relação à preponderância de Jovane: “Não dependemos de ninguém. Ele está num grande momento. Agora é o Jovane e depois serão outros.”





Caso não recupere para o duelo com o Gil Vicente, Amorim pode apostar em Francisco Geraldes (entrou ao intervalo para o lugar de Jovane e esteve em bom plano) ou então abrir portas do onze a Camacho, numa posição mais avançada do que aquela que tem feito nos últimos jogos.







Boas notícias para Rúben Amorim. Marcos Acuña está na reta final da recuperação da lesão no pé esquerdo e este sábado já realizou trabalho condicionado no relvado. Não deve ser aposta para o jogo com o Gil Vicente mas dá boas indicações para a jornada 30 (Moreirense). No treino de este sábado, Amorim chamou 14 jogadores da formação: Pedro Marques, Goulart, Nuno Moreira, João Silva, Catamo, Lamba, Diogo Brás, Ricciulli, Bruno Tavares, Fati, Gonçalo Costa, Daniel Bragança, Tomás Silva e Ruiz.