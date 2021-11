'Safe standing': Liga Inglesa volta a permitir ver futebol em pé a partir de janeiro

As zonas de safe standing - onde os adeptos vão poder estar em pé - regressará aos estádios ingleses a partir de janeiro de 2022.Após quase 30 anos, Chelsea, Tottenham, Cardiff, Manchester United e Manchester City vão ser os primeiros clubes a ter permissão para abrir zonas destinadas a adeptos que queiram ver futebol em pé."Agora é o momento certo para testar adequadamente as safe standings na Premier League, antes de uma decisão generalizada ser tomada", referiu o ministro do Desporto, Nigel Huddleston."Os adeptos merecem opções diferentes para desfrutarem de uma partida ao vivo", mas a segurança continua a ser "absolutamente primordial".Recorde-se que as safe standings foram proibidas pela legislação inglesa após o desastre de Hillsborough, em 1989, que resultou na morte de 97 adeptos do Liverpool.