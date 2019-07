Manchester United avança por Rúben Dias

O Manchester United pondera avançar nos próximos dias para a contratação de Rúben Dias.Emissários do clube inglês deslocaram-se na noite da passada quarta-feira a Lisboa e estiveram no Estádio da Luz, atentos à prestação do defesa central de 22 anos no jogo de preparação com o Anderlecht (1-2).Segundo apurou o, terão sido estabelecidos contactos preliminares no sentido de aferir da possibilidade de negociar com o Benfica uma eventual contratação abaixo do valor da cláusula de rescisão, que está fixada em 66 milhões de euros.Mas de acordo com as fontes contactadas, dificilmente Rúben Dias sairá por valor inferior. É pegar ou largar.O interesse do Manchester United decorre do facto de poder vir a perder Lindelöf, que está na esfera de interesse do Barcelona.Depois de ver goradas as negociações tendentes à aquisição do holandês De Ligt, o clube catalão virou-se para o central sueco, que foi formado na Luz. Caso a vaga de Lindelöf em Old Trafford se abra, os ingleses vão atacar Rúben Dias.A circunstância de o Benfica não aceitar propostas abaixo da cláusula de rescisão, contudo, não deverá ser impeditiva para o United. O valor de 66 milhões de euros não é incomportável para os cofres do emblema de Manchester.Alertado por este facto, Luís Filipe Vieira pretende acelerar um novo acordo de renovação com o jogador, blindando-o com uma cláusula de rescisão superior, sendo apontado o valor de 88 milhões de euros como referencial.Recentemente, o jogador esquivou-se a falar sobre o seu processo de renovação com o Benfica.Pizzi está de pedra e cal no Benfica. O médio ofensivo das águias foi alvo de uma sondagem por parte do Sevilha, via Jorge Mendes, mas já fez saber que se sente muito bem na Luz e quer continuar de águia ao peito. O jogador, de 29 anos, tem contrato com os encarnados até 2023.Mikhail Sentyurin, médio ofensivo de 17 anos que é apontado como uma das estrelas emergentes do futebol russo, está a ser seguido pelo Benfica, refere uma publicação daquele país. Tem contrato com o Ryazan e está avaliado em 200 mil euros.A Juventus pede 15 milhões de euros pelo passe do guarda-redes Mattia Perin (26 anos). O Benfica está interessado, mas não dá mais do que 12 milhões de euros.