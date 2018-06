Miguel Poiares Maduro rejeita candidatura ao Sporting

Antigo governante afirma que vida atual não é compatível com "funções executivas" em Alvalade.

20:16

Miguel Poiares Maduro não está disponível para exercer qualquer "cargo executivo" no Sporting, avança a SÁBADO. O antigo ministro e ex-presidente do comité de governação da FIFA entende que a sua vida atual não é compatível com a hipótese de dirigir o seu clube. É professor no Instituto Universitário Europeu, em Florença, onde estava quando saiu para exercer funções governativas no executivo de Passos Coelho entre 2013 e 2015.

Contudo, admite, em declarações à SÁBADO, a vontade de ajudar o clube de Alvalade a construir um modelo de governação que possa servir de exemplo às restantes estruturas do futebol.