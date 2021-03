Morreu Dick Hoyt, o pai maratonista que empurrava o filho tetraplégico durante as corridas

Dick Hoyt e o filho Rick completaram mais de mil provas entre maratonas, triatlos e provas de IronMan.



Conhecidos como a Team Hoyt, era o pai Dick que corria enquanto empurrava a cadeira do filho com paralisia cerebral.







Dick morreu na passada quarta-feira, aos 80 anos, na sua casa no Massachusetts, EUA, vítima de uma insuficiência cardíaca. A informação foi avançada pela organização da maratona de Boston, prova na qual participou nos últimos 32 anos juntamente com Rick.



O filho, tetraplégico e com uma paralisia cerebral, nasceu em 1962, incapaz de falar ou de controlar os próprios membros.



Em 1977, Rick pediu ao pai para participar numa corrida. Embora não fosse um corredor competitivo, Dick decidiu empurrar a cadeira do filho durante a prova.

Pai e filho foram a primeira dupla a finalizar uma prova de ironman, com mais de 53 quilómetros de natação, 42 de corrida e 180 de ciclismo.



Dick e Rick atravessaram os EUA de bicicleta em 1992, numa viagem de mês e meio, num total de 6 mil quilómetros.



O octogenário acabou por se aposentar, mas Rick continuou a correr com Bryan Lyons, o companheiro da maratona de Boston desde 2015, que acabou por morrer em junho de 2020 aos 50 anos.

A dupla foi homenageada em 2013 com uma estátua em bronze perto da linha de partida da maratona de Boston.