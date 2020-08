Nápoles pede ajuda a Jorge Mendes para ter Grimaldo

O Nápoles volta a estar interessado na contratação de Grimaldo e pediu a Jorge Mendes para indagar junto dos responsáveis da SAD do Benfica quais são as condições pretendidas para uma possível transferência. O lateral espanhol de 24 anos é seguido (e desejado) pelo clube italiano há algum tempo e o interesse renova-se agora.





Segundo o jornalista Cino Venerato, da RAI Sport, o jogador das águias não é, todavia, primeira opção na lista de preferências para o lugar. O alvo prioritário é Sergio Reguilón, jogador do Real Madrid mas que está cedido ao Sevilha (foi titular na vitória frente ao Wolverhampton, por 1-0, na terça-feira, na Liga Europa). O valor que os merengues pretendem pelo internacional espanhol é da ordem dos 25 milhões de euros. Surge depois na lista o internacional sub-19 polaco Michal Karbownik, do Legia Varsóvia, que há não muito tempo foi associado ao interesse do Sporting.