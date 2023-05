O norte-americano Michael Block tornou-se nos útlimos dias na sensação das redes sociais após acertar uma tacada a cerca de 30 metros de distância, no passado domingo, no PGA Championship em Oak Hill, Estados Unidos.O 'hole in one' é uma jogada que consiste em acertar com a bola no buraco com apenas uma tacada. Block não só conseguiu esta façanha, como o fez a 30 metros de distância.No vídeo é possível ver que nem o público nem o golfista acreditaram na proeza realizada pelo golfista.