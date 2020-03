Pinto da Costa pede auditoria ao VAR e atira: "Em 6 minutos dá para meter muitas linhas"

Pinto da Costa anunciou que o FC Porto vai pedir uma auditoria à forma de funcionamento das linhas do vídeo-árbitro, na sequência do golo anulado aos dragões na partida com o Rio Ave (1-1), por três centímetros. O líder portista criticou principalmente o tempo que se levou a tomar a decisão."Vamos pedir uma auditoria ao funcionamento das linhas do VAR. Acha que para mostrar uma linha de 3 centímetros são precisos seis minutos? Se calhar deu para meter muitas linhas ao lado e atrás. E não é igual para todos, não demora nunca seis minutos a decidir para anular um golo. É inexplicavelmente tempo a mais", disse numa entrevista ao Porto Canal."Temos uma média de árbitros razoáveis, mas pronto, nós temos azar. Qualquer árbitro da 2ª divisão teria apitado este penálti e se tivesse no VAR não deixariam de chamar à atenção do árbitro. Perante isto, não tenho dúvidas que o Conselho de Arbitragem estará atento e compreenderá que se estes árbitros têm azar com o FC Porto e nós com eles, o melhor é evitar que apitem os nossos jogos.Fiquei e fiquei com a certeza que eles ficam incomodados a serio com casos destes.