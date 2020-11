Antes de ter sido eleito presidente do V. Setúbal no passado dia 18 outubro, Paulo Rodrigues tinha sido notícia, em abril de 2019, por ter entrado no Estádio do Bonfim e destruído património do clube. O agora líder dos sadinos ficou a saber através de despacho que foi acusado pelo Ministério Público por crimes de dano qualificado (no valor de 9842 euros em mobiliário e material informático) e introdução em lugar vedado.









Na altura, Paulo Rodrigues, que reivindicava uma verba de 645 mil euros à direção liderada por Vítor Hugo Valente, explicou o porquê da sua ação: “Só parti aquela m*** toda para não lhe partir os cornos.” Volvidos 19 meses sobre o incidente, o ex-empresário de jogadores é agora presidente do Vitória, mas pode perder o cargo a 2 de dezembro, dia em que os sócios decidem em assembleia-geral se destituem a direção presidida por Paulo Rodrigues.

A juntar a isto há a relação tensa com a presidente da câmara municipal, Maria das Dores Meira, que já assumiu publicamente que Paulo Rodrigues “maltrata e mente aos funcionários do Vitória”. A autarquia toma posse do Estádio do Bonfim amanhã, às 14h00.