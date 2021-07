Rui Costa assume a presidência do Benfica

O Benfica confirmou esta sexta-feira em comunicado que Rui Costa assume a presidência do clube, com efeitos imediatos. Asabe que Rui Costa vai fazer uma declaração aos sócios dos encarnados às 20h15.A nomeação de Rui Costa para a liderança do clube tem sido contestada por vários adeptos encarnados que pedem eleições antecipadas no clube. A pintura do antigo craque junto ao Estádio da Luz foi esta sexta-feira vandalizada . Rui Costa vai assumir igualmente a presidência da Administração da SAD do Benfica.A Benfica SAD anunciou também à CMVM a suspensão das funções do antigo presidente Luís Filipe Vieira.A detenção de Luís Filipe Vieira no processo 'Cartão Vermelho' levou a direção encarnada a encontrar uma solução para a liderança do clube. O advogado de Luís Filipe Vieira anunciou, esta sexta-feira, que o presidente do Benfica suspende funções do cargo no clube.

"O Benfica está primeiro", começou por dizer Magalhães e Silva no comunicado a pedido de Vieira. "Perante os eventos dos últimos dias, no âmbito da Operação 'Cartão Vermelho', em que sou diretamente visado, e durante o inquérito em curso puder constituir efeitos de perturbação suspendo com efeito imediato o exercício das minhas funções como presidente do Benfica bem como todas as participadas no clube. Apelo a todos os benfiquistas que se mantenham serenos na defesa do bom nome da grande instituição que é o Benfica", disse o advogado citando Luís Filipe Vieira.

O Sport Lisboa e Benfica informa que, nos termos que se encontram estatutariamente previstos e em virtude da comunicação realizada hoje pelo Presidente da Direção, Luís Filipe Vieira, o Vice-Presidente Rui Manuel César Costa, assume, com efeitos imediatos, a Presidência do Sport Lisboa e Benfica, nos termos da alínea a do número 3 do artigo 61 dos estatutos do Clube.Esta nomeação tem o apoio unânime dos membros da Direção do Sport Lisboa e Benfica.