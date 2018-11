Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Vitória na porta de saída do Benfica

Técnico reunido de emergência com o presidente Luís Filipe Vieira e os administradores da SAD.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 01:30

Está a chegar ao fim a permanência de Rui Vitória no comando técnico do Benfica. Ontem à noite, numa reunião em que estiveram o treinador, o presidente Luís Filipe Vieira e os administradores da SAD Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira, a saída ficou praticamente acertada, apurou o CM.



Antes, já o empresário de Vitória, Mohamed Afzal, tinha estado na Luz para ultimar a saída do técnico.



Embora a decisão final não tenha sido revelada até ao fecho desta edição, o Correio da Manhã sabe que este será um despedimento irreversível, muito por culpa da goleada e exibição paupérrima das águias em Munique frente ao Bayern (5-1) para a Champions. Logo após a chegada da equipa a Lisboa, ontem à tarde, Vitória ficou no Estádio da Luz para se reunir com a SAD.



No imediato, a direção encarnada deve optar por colocar o brasileiro Luisão como técnico principal, apesar de não ter curso de treinador, apoiado por Bruno Lage, técnico que orienta a equipa B dos encarnados. Jorge Jesus é a opção que mais agrada a Vieira, mas a contratação só deve acontecer no final da época.



Rui Vitória terá reconhecido internamente, ainda em solo alemão, o seu desalento. Um gesto visto como o deitar a toalha ao chão do treinador que conquistou dois campeonatos.



O Benfica recebe sábado o Feirense (Liga). Depois joga para a Taça da Liga com o P. Ferreira e de seguida desloca-se a Setúbal (Liga).



Carvalho exige mudanças

"Se Vieira não mudar de treinador, se calhar o Benfica muda de presidente. A história do Benfica prova que tudo é possível. Ninguém está a salvo, porque quem manda são os sócios. Por isso, se o presidente não conseguir interpretar o sentimento dos benfiquistas, claro que pode acontecer", disse ao CM Bruno Costa Carvalho, ex-candidato à presidência do Benfica. O empresário diz que há mais opções no mercado para além de Vitória ou Jesus.



Chegada calma após goleada

O plantel do Benfica chegou a Lisboa ontem à tarde, já perto das 18h00. O autocarro que transportou a equipa do aeroporto para o estádio fez o curto trajeto sem problemas.



A PSP reforçou o contingente policial à saída do aeroporto de Figo Maduro, mas não houve qualquer registo de incidentes até porque não havia adeptos à espera da equipa.



O mesmo cenário verificou-se minutos depois no Estádio da Luz, contrastando com a grande contestação a Rui Vitória e aos jogadores dos cerca de dois mil adeptos que se deslocaram ao Allianz Stadium.



Depois entrarem no estacionamento do estádio, alguns jogadores saíram nos seus carros. Muitos deles, contudo, terão regressado ao Seixal no autocarro sempre com dois batedores da Polícia de Segurança Pública por perto.



Registo negativo

A goleada de terça-feira foi a oitava mais pesada do Benfica na Europa. O desaire mais negativo de sempre aconteceu em 1999/2000 com a derrota sofrida em Vigo com o Celta (7-0).



Benfica no 24º lugar

O Benfica caiu para o 24º lugar do ranking da UEFA. O pior desde a temporada 2005/2006, quando as águias eram 35º.



Início do mau momento

A derrota com o Ajax no dia 23/10 marcou o início do ciclo negativo das águias. Perderam depois com o Belenenses (2-0) e Moreirense (3-1) para a Liga.