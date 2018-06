"SAD está em falência técnica mas não vai acabar", diz Torres Pereira

Presidente da Comissão de Gestão do Sporting sublinhou que os jogadores e funcionários não têm salários em atraso.

26.06.18

Artur Torres Pereira, presidente da Comissão de Gestão do Sporting, admitiu que a SAD leonina está em dificuldades financeiras, mas sublinhou que nem esta nem o clube têm o fim à vista."A situação da SAD é de falência técnica. Capitais próprios negativos de nove milhões, certificados pela auditora do Conselho Fiscal da SAD, com problemas de tesouraria imensos. Não é uma situação de falência, apenas falência técnica. A SAD está em dificuldades mas não acabará seguramente. O Sporting, nem pensar nisso", relatou em entrevista àDe resto, Artur Pereira sublinhou que jogadores e funcionários não terão atrasos nos seus salários: "Tomámos hoje a responsabilidade de garantir que não haverá salários em atraso nem no Sporting nem naSAD. É uma garantia nossa e todas as iniciativas para que ela ganhe causa vão ser tomadas".

"Inácio é sempre um bom treinador para o Sporting"

Torres Pereira reiterou que Mihajlovic não seria a sua escolha para treinar a equipa de futebol dos leões, frisando no entanto que esse é um tema para a SAD.

"O Sporting não vai rescindir contrato nenhum. Quem tem o poder de rescindir contratos é o Conselho de Administração da SAD. Se é o meu treinador? Há uma semana disse a minha opinião e não mudei. Eu não ouvi nenhuma comunicação do CA da SAD sobre treinador ou jogadores. Tenho a certeza absoluta que mais cedo ou mais tarde – provavelmente mais cedo do que tarde - a SAD vai fazer uma comunicação sobre estas questões", referiu à CMTV.

Questionado sobre se Augusto Inácio poderia avançar para o cargo, a resposta de Torres Pereira foi esta: "É sempre um bom treinador para o Sporting, é um homem que foi campeão, de sportinguismo insuspeito, trabalho reconhecido junto de atletas. O Sporting tem, felizmente, muita gente capaz de protagonizar esta ou aquela função".