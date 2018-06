Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Treinador Mihajlovic sai do Sporting a custo zero

Sousa Cintra, novo presidente da SAD, afasta técnico que tinha sido escolhido por Bruno de Carvalho.

Por Tânia Laranjo e João Pedro Óca | 01:30

Sinisa Mihajlovic foi afastado do comando técnico do Sporting pela SAD liderada por Sousa Cintra, apurou o Correio da Manhã. O novo presidente da SAD dos leões aproveitou o período experimental de 15 dias para rescindir o contrato com o técnico sérvio, alegando a má-fé por este ter assinado por três anos com o Sporting sabendo que Bruno de Carvalho se arriscava a ser destituído a breve prazo, o que veio a acontecer no último sábado. Mihajlovic foi anunciado, no passado dia 18 de junho, pelo ex-presidente dos leões.



Esta foi uma das decisões que saíram da reunião dos membros da comissão de gestão do Sporting que decorreu ontem, em Alvalade. Uma medida formalizada por Sousa Cintra que foi indicado como presidente da SAD, em substituição de Bruno de Carvalho, segundo comunicou o clube à CMVM.



Augusto Inácio deverá deixar de ser o diretor-geral para o futebol e assumir as funções de treinador interino no arranque dos trabalhos do Sporting na nova época.



Mihajlovic assinou um vínculo de três anos com o Sporting, ainda na ‘era Bruno de Carvalho’ , mas nem chegou a orientar qualquer treino. Iria ganhar 2 milhões limpos por época, mas prepara-se para sair, a custo zero, do clube de Alvalade.



Artur Torres Pereira, presidente da comissão de gestão, assumiu há uma semana que Mihajlovic não era o seu treinador e ontem voltou a vincar essa posição, apesar de não ter confirmado a decisão de Sousa Cintra em afastar o sérvio. "Tenho de ter cautelas nas palavras, mas não mudei de opinião", disse, à CMTV, antes de admitir que Augusto Inácio será uma "boa solução" para assumir o cargo de treinador num período de transição ate às eleições.



Entretanto, a Gala Honoris Sporting, marcada para sexta- feira, foi adiada sem data e a AG da SAD (sábado) foi anulada.



"Não haverá salários em atraso"

Artur Torres Pereira, presidente da comissão de gestão, garante que não " haverá salários em atraso no Sporting", apesar de admitir a possibilidade de existirem "buracos financeiros".



"A SAD está em falência técnica, mas não temos conhecimento da real situação financeira e iremos avançar com uma auditoria", disse à CMTV. Torres Pereira garantiu ainda que Sousa Cintra é "a pessoa ideal" para negociar com os jogadores que rescindiram por justa causa.



PORMENORES

10 milhões por William

O Inter está disposto a pagar 10 milhões de euros por William Carvalho, apesar de o médio já ter rescindido contrato com o Sporting, de acordo com a ‘Gazzetta dello Sport’.



Prazo para Bruno

Bruno de Carvalho tem até hoje para contestar a nota de culpa decorrente do processo disciplinar aplicado pela Comissão de Fiscalização que, no limite, pode levar à expulsão de sócio.



"Época boa e forte"

"Queremos uma época boa e forte, na qual o Sporting possa lutar pelo título, como é sempre a sua ambição", disse Sousa Cintra, novo presidente da SAD, ontem em Alvalade.