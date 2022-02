"Eu tinha a certeza de que nós íamos virar o jogo": Marcelo comenta vitória da Seleção no Europeu de Futsal

A Seleção Nacional de Futsal chegou esta segunda-feira ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, após ter revalidado, no domingo, o título de campeão europeu da modalidade, ao bater a Rússia por 4-2.









A equipa deu a volta ao jogo depois de ter estado a perder 0-2, na final que decorreu em Amesterdão (Países Baixos).



Leia também Reis da Europa: Portugal é bicampeão europeu de futsal A equipa deu a volta ao jogo depois de ter estado a perder 0-2, na final que decorreu em Amesterdão (Países Baixos).





"Conseguimos dar a volta. Todos os portugueses estão de parabéns", disse André Coelho no regresso a Lisboa.



"É extraordinário ter tocado o céu e regressar à realidade. Foi um feito extraordinário. Estamos de parabéns pelo que fizemos", afirmou João Matos, em declarações aos jornalistas.



Leia também Presidente da República destaca "vontade e competência" da seleção nacional de futsal "Conseguimos dar a volta. Todos os portugueses estão de parabéns", disse André Coelho no regresso a Lisboa."É extraordinário ter tocado o céu e regressar à realidade. Foi um feito extraordinário. Estamos de parabéns pelo que fizemos", afirmou João Matos, em declarações aos jornalistas.





Os bicampeões europeus seguiram para o Palácio de Belém, onde foram recebidos pelo Presidente da República.



Marcelo Rebelo de Sousa começou por deixar uma mensagem a Fernando Gomes: "Tem feito a diferença. Criou um espirito de familia, preparou e soube escolher as pessoas certas. Nós continuamos a acreditar que até 2024 nos vai trazer mais titulos".



"Fomos muito portugueses. Ser português é ser-se heróico nos momentos cruciais", acrescentou. "Eu tinha a certeza de que nós íamos virar o jogo".



Do Palácio de Belém a equipa das quinas seguiu para a Cidade do Futebol, em Oeiras, onde foi recebida em grande euforia pelos adeptos.



Portugal sagrou-se campeão da Europa pela segunda vez consecutiva, depois do triunfo na Eslovénia, em 2018, na sua terceira final, à qual chegou com o estatuto de campeão do mundo, que conquistou em 2021, na Lituânia.