Sérgio Conceição 'poupa' Pepe e Corona

Sérgio Conceição está inclinado a gerir a folha disciplinar de Pepe e Corona, que estão à beira de um jogo de suspensão por acumulação de cartões amarelos, de forma a ter a certeza que os dois jogadores podem defrontar o Sporting, na 32ª jornada. Se no jogo de domingo (21h30), com o Belenenses SAD, relativo à 30ª ronda, a vitória estiver bem encaminhada, os dois jogadores portistas poderão forçar a amostragem de uma cartolina amarela, para cumprirem o castigo frente ao Tondela, na 31ª jornada.





CM apurou, apesar de manter o foco do FC Porto sempre no jogo seguinte, o treinador dos dragões está consciente de que a receção aos leões configura um grau de exigência superior, pelo que pretende contar com a equipa na máxima força. O que também passa por gerir a condição física dos jogadores.



Aos 37 anos, Pepe merece cuidados especiais neste departamento, até porque falhou vários jogos na primeira metade da época por lesão. No último mês, o central completou as cinco jornadas disputadas desde a retoma, assumindo-se ainda mais como o esteio da defesa face à ausência do lesionado Marcano.





Contudo, tendo em conta que após o jogo com o Belenenses SAD o plantel portista tem apenas três dias de descanso antes da visita a Tondela, a equipa técnica poderá matar dois coelhos de uma cajadada: dar descanso a Pepe para que ele esteja a 100% frente ao Sporting ‘limpando’ a sua folha disciplinar.





No caso de Corona, e apesar da sua influência na equipa, a boa resposta de Manafá na lateral direita dá espaço para poupá-lo com o Tondela, jogando Otávio desse lado no meio-campo.