Sporting procura 17.º título no Jamor este domingo

Leões vão defrontar o Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal.

Por Lusa | 09:01

O Sporting vai tentar bater o Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal, no domingo, e conquistar no Jamor o 17.º título na 'prova rainha' do futebol português, na 28.ª final que disputa.



Na 78.ª final da Taça de Portugal, marcada para o Estádio Nacional, em Oeiras, os 'leões' chegam à primeira final desde a de 2014/15, ganha ao Sporting de Braga, enquanto o Desportivo das Aves se estreia no Estádio Nacional.



O clube procura o 17.º cetro da prova 'rainha' no meio de uma profunda crise, após as agressões de terça-feira a vários jogadores e equipa técnica, bem como as alegações de corrupção investigadas pelo Ministério Público, que já levaram à detenção de quatro pessoas, entre elas o diretor para o futebol, André Geraldes, libertado sob caução.



Depois das agressões, perpetradas por cerca de 50 indivíduos encapuzados, o plantel ainda não treinou com vista à 28.ª presença dos lisboetas no Jamor.



Nas 27 finais anteriores, os 'leões' venceram por 16 vezes, com quatro triunfos na década de 1940, um na de 1950, uma outra em 1962/63, seguida de quatro conquistas nos 1970, um dos melhores períodos do emblema.



Vitórias solitárias em 1981/82 e em 1994/95 estabeleceram décadas mais 'pobres' para o clube, antes de três triunfos na primeira década do século XXI.



Em caso de vitória, os 'verdes e brancos' podem conseguir o segundo triunfo da década e o quinto título depois da viragem do século, que já trouxe conquistas em 2001/02, 2006/07, 2007/08 e 2014/15.



A equipa liderada por Jorge Jesus, que já venceu uma Taça no Benfica, termina a época no domingo após um terceiro lugar na I Liga, os quartos de final da Liga Europa, que disputaram após a eliminação na fase de grupos da Liga dos Campeões, e a conquista da Taça da Liga.



O triunfo, conquistado nas grandes penalidades ao Vitória de Setúbal, deu um primeiro troféu à 'turma' de Alvalade, que procura fazer uma 'dobradinha' pouco comum no futebol português.



Apenas uma equipa venceu os dois troféus na mesma época, o Benfica de 2013/14, que também juntou ao feito a I Liga portuguesa, culminando a época de 'triplete' no Jamor perante o Rio Ave (1-0), também finalista vencido na Taça da Liga.



Sporting e Desportivo das Aves disputam no domingo a 78.ª final da Taça de Portugal, a partir das 17h15, no Estádio Nacional, em Oeiras.