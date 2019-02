Super Dragões protegeram a família do pirata Rui Pinto

Proteção deverá manter-se quando os familiares regressarem a Portugal.

Os Super Dragões protegeram a família de Rui Pinto no final do ano passado quando a identidade do 'hacker' foi revelada. A proteção foi confirmada por fontes próximas da família, à CMTV, e deverá manter-se quando os familiares regressarem a Portugal.

Em novembro do ano passado, quando foi identificado pela revista SÁBADO, os familiares de Rui Pinto foram protegidos pelos Super Dragões. Na altura, foi conhecido que o 'hacker' seria o suspeito do roubo dos mails do Benfica e a família temeu pela sua segurança.



O pai de Rui Pinto foi também ameaçado via Facebook e chegou mesmo a ver a sua conta de mail copiada.

Quando regressar a Portugal, a família deverá manter a proteção dos adeptos do Futebol Clube do Porto.