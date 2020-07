Taremi dá Liga Europa ao Rio Ave

O Rio Ave vai marcar presença na na Liga Europa 2020/2021. Os vila-condenses venceram no Bessa e beneficiaram do desaire do Famalicão, que à entrada para a última jornada estava com um ponto de vantagem.









A equipa de Carvalhal foi sempre mais perigosa, tendo Taremi como o figura principal. O iraniano foi mesmo o autor do 1-0 num golo de oportunidade. O Boavista esteve perto de marcar, mas Kieszek defendeu um remate à meia volta de Sauer. No segundo tempo, Taremi voltou a marcar (18 na Liga) e deixou o Rio Ave com mais esperanças. A terminar, e depois do 3-2 do Famalicão, a desilusão ainda se abateu sobre os vila-condenses, mas logo a seguir o Marítimo empatou e deu de bandeja a Liga Europa ao Rio Ave.

O jogo de sábado marcou a despedida de Daniel Ramos do comando técnico dos axadrezados e, muito provavelmente, de Carlos Carvalhal (o Flamengo é um dos interessados no técnico do Rio Ave).