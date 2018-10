Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três árbitros de futsal alvo de agressão

Casos aconteceram no Norte do País em dois jogos.

09:34

Três árbitros foram agredidos, no último domingo, por dois espectadores que assistiam a dois jogos de futsal da Associação de Futebol do Porto. Entre os agredidos estava um menor de idade.



Rúben Ferreira, de 17 anos, e Sérgio Ferreira, de 21, foram agredidos pelo pai de um atleta que assistia ao encontro entre o GDCR Água Viva e o AD Polenenses, a contar para o campeonato de juniores C, na Senhora da Hora, em Matosinhos.



Ambos tiveram de receber tratamento hospitalar.



Em Paços de Ferreira, no jogo entre o Escolas de Modelos e o Santa Cruz do Douro de Baião, do mesmo campeonato, no escalão juniores E, um árbitro de 37 anos também foi agredido por um espectador.



Ao CM, o presidente da APAF, Luciano Gonçalves, disse que " os árbitros têm o nosso apoio total quer jurídico quer psicológico e iremos agir contra todas as situações graves como esta".