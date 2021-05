Troféu da Taça de Portugal dá 500 mil euros ao plantel minhoto

Uma vitória na final da Taça de Portugal dá um bolo extra de 500 mil euros para dividir pelo grupo do Sp. Braga. António Salvador já tem combinado com o plantel o prémio de jogo, caso a equipa bata o Benfica, no domingo, em Coimbra.









Segundo o regulamento da prova, no que refere às contrapartidas financeiras para os clubes, o vencedor da Taça de Portugal tem direito a um prémio de 300 mil euros - o finalista vencido recebe 150 mil -, a que acrescem os valores relativos à transmissão televisiva e o que já foi angariado pela presença em todas as eliminatórias disputadas.

Contas feitas, o total deverá não chegar ao meio milhão de euros, que está agora prometido ao plantel bracarense, que terá, para já, de se preocupar com a partida desta quarta-feira.





“Até nos particulares há uma obrigação de quem veste a camisola do Sp. Braga. Vamos apresentar uma equipa competitiva para tentar vencer o jogo. Temos de salvaguardar a integridade da competição”, referiu Carlos Carvalhal, técnico arsenalista, sobre eventuais poupanças tendo em vista o encontro de Coimbra. “Na competitividade, a equipa manteve sempre um nível alto. E acreditamos que essa competitividade vai ser suficiente para terminar bem a época, ganhar ao Portimonense e vencermos a Taça de Portugal”, acrescentou o treinador, evitando comentar o impacto na época da saída de Paulinho para o Sporting.