15 jogadoras campeãs do mundo na primeira convocatória após a polémica com Rubiales. Hermoso fora da lista

15 futebolistas campeãs do mundo estão presentes na primeira convocatória da seleção feminina espanhola após a polémica com Luis Rubiales, avançou o jornal Marca.A avançada Jennifer Hermoso, beijada na boca pelo ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), ficou fora da lista."A melhor forma de a proteger era não convocá-la", disse a nova selecionadora, Montse Tomé, após o anúncio da convocatória."Estamos a passar por uma mudança na estrutura da Federação e tenho a maior confiança de que podemos fazer as coisas bem e de que as nossas jogadores estão num clima de confiança e segurança", afirmou a treinadora, indo ao encontro da garantia, dada esta segunda-feira pela RFEF, de um ambiente seguro na seleção

Convocatória da seleção feminina de Espanha para a Liga das Nações



Guarda-redes: Misa, Cata Coll, Enith Salon

Defesas: Irene Paredes, Laia Aleixandri, María Méndez, Oihane, Olga Carmona, Ona Batlle, Mapi León

Meio-campo: Aitana, Alexia Putellas, Patri Guijarro, María Pérez, Tere Abelleira, Rosa Márquez

Avançadas: Athenea, Esther González, Eva Navarro, Mariona, Inma Gabarro, Amaiur Sarriegui, Lucía García