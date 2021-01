Vieira falha jogo em Alvalade

Luís Filipe Vieira não estará, ao que tudo indica, com a equipa no dérbi de amanhã em Alvalade, apurou oO presidente do Benfica está em isolamento depois de ter testado positivo à Covid-19 no dia 19 deste mês. Apesar de já ter cumprido os obrigatórios dez dias de isolamento e de este sábado já ter testado negativo ao novo coronavírus vai continuar em casa por mais algum tempo.Fonte dos encarnados disse aoque o líder encarnado vai realizar mais exames para confirmar se está tudo bem. Só depois regressará ao trabalho normal, mas nunca antes de terça-feira. Uma vez que é um doente de risco (tem 71 anos e já teve complicações cardíacas no passado) foi aconselhado pelos médicos a prolongar o isolamento. Osabe também que Vieira perdeu alguns quilos.Mesmo não estando junto da equipa neste período complicado, Vieira tem trabalhado em casa, à distância. O presidente encarnado tem feito chegar ao grupo as mensagens que quer passar e antes do dérbi tal não vai fugir à regra.Exigência e rigor são palavras que não faltarão ao líder das águias para o plantel num jogo em que a vitória é muito importante para não ver o Sporting fugir ainda mais no topo da tabela (há uma diferença de seis pontos).Desde que se soube que estava infetado, Luís Filipe Vieira falhou os jogos com o Nacional da Madeira para a Liga (1-1) e com o Belenenses SAD para a Taça de Portugal (4-0) e com o Sp. Braga para a Taça da Liga (derrota 1-2). A última aparição do presidente foi no camarote do estádio do Dragão, jogo que o Benfica empatou a uma bola com o FC Porto (Liga).Desde que soube que estava infetado, Luís Filipe Vieira apresentou alguns sintomas, nomeadamente dores de cabeça e no corpo, bem como perda de peso.Ferro, Chiquinho, Samaris e Rafa são os únicos jogadores que integram o plantel principal do Benfica desde o início da época que ainda não contraíram o vírus.Desde o início da pandemia, o Benfica já teve 23 jogadores infetados. Todibo e Pedrinho contraíram o vírus ainda antes de rumarem à Luz.Jesus foi dos últimos a contrair o vírus na estrutura do futebol profissional. Ao todo, foram 19 os elementos da equipa técnica e restante staff infetados com o novo coronavírus.Otamendi, assim como Nuno Tavares, já treinam integrados depois de testarem negativo. Para o jogo com o Sporting, o argentino vai voltar ao eixo da defesa para formar dupla com o belga Vertonghen. O internacional sul-americano falhou os jogos com o Nacional e o Belenenses SAD.O castigo a Palhinha vai abrir caminho a Matheus Nunes no meio-campo leonino frente aos encarnados. O brasileiro já foi titular em seis jogos na Liga esta temporada. A alternativa, menos provável, para jogar ao lado de João Mário seria o médio Daniel Bragança, outro produto da formação do Sporting.O brasileiro Helton Leite deve regressar à baliza diante do Sporting. O guarda-redes, se não tiver sintomas originados pela Covid-19, vai receber o aval clínico na véspera do jogo, que terá o belga Mile Svilar de prevenção. O grego Odysseas e o brasileiro Everton ‘Cebolinha’ regressam no dia do dérbi, mas, à partida, não devem ser opção para Jesus no duelo com o Sporting, amanhã em Alvalade.