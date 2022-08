“A maçonaria quis tirar-me do Benfica”: As revelações de Luís Filipe Vieira

Um a um, Luís Filipe Vieira aborda os processos judiciais em que esteve envolvido e refuta as suspeitas que recaíram sobre si. No livro em que revisita a sua vida, o antigo presidente do Benfica aponta o dedo a quem julga ser o culpado da “perseguição” que lhe é movida: “Quando ia para o Seixal, ia sempre de fato de treino, e isso marcou muito os sócios. Mas desagradou a muita gente, como a Maçonaria, que me quis tirar do Benfica. Por isso, acho que está envolvida na perseguição que a Justiça me faz. Na Maçonaria, entendiam que não devia ser eu o presidente do Benfica. Criei grande prestígio, muita gente dizia que o Benfica tinha uma gestão exemplar e fazia-lhes confusão o mérito ser de um indivíduo que andava de fato de treino. Era um preconceito contra o bairrista.”









Após ter sobrevivido a várias polémicas com a Justiça, Vieira demitiu-se do Benfica por causa do ‘Cartão Vermelho’, processo em que alguns dos crimes de que é suspeito estão relacionados com a Imosteps. Vieira comprou a empresa em 2012 para fazer um favor a Ricardo Salgado, antigo homem-forte do BES, e assinou cinco livranças a responsabilizar-se por uma dívida de 54,3 milhões de euros. O problema é que essa dívida foi incluída no NATA II, uma carteira de crédito malparado adquirida em 2019 pela Davidson Kempner, um fundo abutre. Em risco de o fundo ser executado, o ex-presidente do Benfica pediu ajuda ao amigo José António dos Santos, o ‘Rei dos Frangos’.

“O Ministério Público diz que o negócio com o Zé para comprar a Imosteps foi um «esquema ardiloso para ficar com um pacote de créditos a baixo custo e tirar proveito económico sem direito a tal» [...]. Acha que eu montei o esquema para o Zé me livrar dos meus avales pessoais, e da minha mulher. E diz que os contribuintes foram lesados em 45,69 milhões de euros porque foi o Fundo de Resolução a pagar o crédito malparado. Se fosse assim, tinha de haver processos-crime exatamente iguais para todos os outros créditos que foram para o NATA II e que tiveram o mesmo tratamento.”









Leia também A verdade de Vieira: Livro conta momento em que jogadores foram apedrejados após jogo de futebol À tese do Ministério Público de que movimentou influências para se livrar da dívida com desconto (89%), Vieira responde que “as opções foram todas tomadas pelo Novo Banco ou pelo Fundo de Resolução. Eu e o Zé não temos culpa de nada, se há alguém que devia ser arguido é a Administração do banco”.

Vieira diz que foi o Novo Banco que preferiu socorrer-se do Fundo de Resolução em vez de tentar recuperar a dívida - algo que também é referido na indiciação do MP; defende que não cometeu qualquer ilegalidade em falar com um amigo para recomprar a sua dívida; recorda que foi o Fundo de Resolução que recusou uma oferta inicial de 9,7 milhões de euros, aceitando a inclusão da Imosteps (empresa com capitais no Brasil avaliados em 100 milhões de euros) no NATA II; e garante que foi a Davidson Kempner a procurá-lo. O fundo abutre pagou 6,6 milhões de euros pela Imosteps e em poucos meses fez um lucro de 2,4 milhões de euros ao vender a empresa ao ‘Rei dos Frangos’ por 9 milhões de euros, que depois devolveu os avales pessoais ao amigo no valor dos tais 54,3 milhões de euros da dívida.