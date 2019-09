A rapariga que dava hambúrgueres a Cristiano Ronaldo: "Nunca pensei que se fosse lembrar de mim"

O telefone tocou às 10 da manhã. Era o pai do outro lado. "Filha, o Cristiano anda à tua procura!", ouviu Edna. Sim, a ‘dona Edna’ de quem Cristiano Ronaldo falou numa entrevista que teve eco por todo o Mundo. Mesmo com receio por não procurar exposição e sem querer que fossem tiradas fotografias do momento, Edna Caldas, de 36 anos, abriu a porta de casa a Record e falou sobre os tempos em que dava as sobras dos hambúrgueres do McDonald’s a Ronaldo e outros miúdos do Sporting.