Não foi só com Edna que Cristiano Ronaldo teve contacto. Aliás, foi o próprio pai de Edna quem viu melhor que estava ali um craque em potência. Para percebermos bem a história, a mãe de Edna deu-nos uma ajuda. "Através dela, o Cristiano falou com o meu marido. Toda a gente só falava do Quaresma e ele disse-lhe ao telefone ‘Tu és muito melhor, tens muito futebol nos pés".