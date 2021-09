Adepto do Sporting que caiu de bancada durante clássico sofre fratura de um dos membros inferiores

Um adepto do Sporting caiu da bancada do primeiro anel do Estádio de Alvalade após o primeiro golo do Sporting marcado por Nuno Santos no clássico frente ao FC Porto.Foi assistido pelos bombeiros e por Frederico Varandas que também esteve junto ao adepto e saiu de maca da estrutura.Foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, com a fratura de um dos membros inferiores, de acordo com o comissário da PSP Artur Serafim.O Sporting Clube de Portugal já emitiu comunicado sobre a ocorrência indicando que, "na sequência dos festejos do golo, um adepto caiu para o piso inferior da bancada"."O adepto foi socorrido no local e encaminhado para o Hospital de Santa Maria, juntamente com elementos do departamento médico do Clube. O Clube está acompanhar de perto a situação e dará conta assim que tiver mais informações", conclui o esclarecimento.