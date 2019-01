Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Agressões no jogo entre Loures e Anadia acabam com treinador no hospital

Confusão instalou-se e Nuno Pedro teve de ser assistido de imediato. O técnico de 37 anos foi para o Hospital de Loures.

20.01.19

Nuno Pedro, treinador do Anadia, foi agredido no jogo com o Loures, num encontro a contar para a 18ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. O caso aconteceu depois do apito final do árbitro, que ditou o empate (1-1) entre as duas equipas, com o golo do Loures ao cair do pano.



Nuno Pedro terá entrado em conflito com o um membro da equipa técnica do Loures, que acabou por agredir o treinador do Anadia com um quadro que é normalmente utilizado para fazer esquemas táticos.



A confusão instalou-se e Nuno Pedro teve de ser assistido de imediato. O técnico de 37 anos foi para o Hospital de Loures.



Segundo o CM apurou junto de fonte do clube de Loures houve efetivamente um desentendido entre os treinadores, mas que não teve as proporções que o técnico do Anadia pretendeu dar à situação. Aliás, estranharam mesmo que o técnico se tivesse dirigido ao hospital. Mais, revelou mesmo que Nuno Pedro já é conhecido pelas atitudes provocatórias para com os adversários.