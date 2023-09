Al Hilal de Jorge Jesus vence e assume liderança da Liga saudita

O Al Hilal, treinador pelo português Jorge Jesus, venceu esta sexta-feira por 2-0 na receção ao Al Shabab, na oitava jornada da Liga saudita de futebol, e assumiu a liderança do campeonato.

Com o internacional luso Rúben Neves a titular, o Al Hilal ainda desperdiçou uma grande penalidade aos 37 minutos, com o brasileiro Neymar a falhar, mas na segunda parte conseguiu chegar à vantagem.

O primeiro golo surgiu aos 68 minutos, pelo defesa senegalês Koulibaly, com assistência de Neymar, com o avançado sérvio Aleksandar Mitrovic a ampliar o resultado aos 76.

Com este triunfo, a equipa de Jorge Jesus aproveitou o empate do Al Ittihad, treinado por Nuno Espírito Santo, na visita ao Al Faia (0-0) e assumiu a liderança do campeonato, com 20 pontos em oito jogos.

O Al Ittihad é segundo com 19 pontos, os mesmos do Al Taawon, enquanto o Al Nassr, de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio, é quarto, com 18.

O Al Nassr venceu esta sexta-feira na visita ao Al Tai por 2-1, com Cristiano Ronaldo novamente decisivo.

A equipa de Luís Castro adiantou-se no marcador com um golo do brasileiro Talisca, aos 32 minutos, após assistência do avançado luso.

Na segunda parte, o Al Tai chegou ao empate aos 79, com um tento do neerlandês Virgil Misidjan, com o Al Nassr a marcar o golo do triunfo aos 87, por Cristiano Ronaldo, na conversão de uma grande penalidade.