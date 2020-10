Cristiano Ronaldo continua infetado com coronavírus. Novo teste deu positivo

O internacional português Cristiano Ronaldo voltou a testar positivo à Covid-19.Recorde-se que no passado dia 13 de outubro o jogador soube que estava infetado com coronavírus, falhando assim o jogo da Seleção Nacional com a Suécia no dia seguinte.Na véspera do teste positivo, CR7 jantou com o plantel da Seleção. Jogadores não cumpriram distâncias de segurança.O internacional português, que se encontrava com a restante equipa portuguesa na Cidade do Futebol, em Oeiras, foi transportado numa ambulância aérea desde o Aeródromo de Tires até Turim, onde tem estado a cumprir quarentena.Na primeira fotografia partilhada por Ronaldo nas redes sociais após saber que estava infetado, o jogador surgiu ao lado da televisão e deixou uma mensagem de apoio aos colegas de equipa momentos antes do jogo frente aos suecos - "É como se estivesse aí". Num direto no Instagram, Ronaldo descansou os fãs ao afirmar que se encontrava "bem e forte" e num andar distinto da namorada Georgina Rodríguez e dos filhos.O craque foi acusado de ter quebrado a quarentena imposta pela Juventus, o que tem criado, inclusive, mal estar com o ministro do desporto, Vincenzo Spadafora. O português desmentiu já ter "furado" o protocolo e garante que fez tudo dentro da lei. "Cumpri com todos os protocolos e estou de consciência tranquila", garantiu.