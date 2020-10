Luís Filipe Vieira reeleito presidente do Benfica em votação histórica

Luís Filipe Vieira foi esta quinta-feira de madrugada reeleito como presidente do Benfica numa noite história para o clube encarnado onde os sócios do clube se mobilizaram para bater o recorde de afluência às urnas num total de 38.102 votantes.



Vieira foi reeleito com 62,59% dos votos. Noronha Lopes alcançou 34,71% e Rui Gomes da Silva 1,64%.

O presidente do Benfica continua no cargo após 17 anos ao leme dos encarnados. A votos estavam as listas de Luís Filipe Vieira (Lista A), João Noronha Lopes (Lista B) e Rui Gomes da Silva (Lista D).

Depois de uma campanha sem debates entre os candidatos, os mesmos acabaram por recorrer a entrevistas nos vários canais generalistas para apresentar os seus programas.