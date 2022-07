Organização defensora dos direitos dos animais quer libertar águias do Benfica

A PETA, uma organização internacional não governamental defensora dos direitos dos animais, pediu ao Benfica que deixe de usar as águias ‘Vitória’ e ‘Gloriosa’ no Estádio da Luz. "Se concordar em retirar as aves para um santuário, a PETA cobrirá os custos e substituí-las-á por um fabuloso disfarce de águia que será certamente um êxito junto dos adeptos do Benfica. Por favor, juntem-se a outros clubes que mostram compaixão pelos animais, comprometendo-se a não usar animais vivos como mascotes", escreve a PETA na missiva ao Benfica."O lugar das águias não é em eventos de desporto. Na natureza, estas aves magníficas percorrem vastos territórios, passam a maior parte do seu tempo acima das árvores, voam livremente e caçam em espaços amplos. Às que são usadas apenas para exibição é negada a oportunidade de se envolverem no seu comportamento natural, o que leva a frustração e stress extremos", escreveu a vice-presidente da PETA, Mimi Bekhechi, na carta enviada ao Benfica. "As aves usadas como mascotes são frequentemente feridas ou mortas em estádios e a sua presença nesses locais é igualmente perigosa para os adeptos", reforçou.O CM questionou o Benfica, mas não obteve resposta.Os adeptos do Benfica reagiram de forma negativa à proposta da PETA. Na página da organização, defendem que as águias ‘Vitória’ e ‘Gloriosa’ não são exploradas pelo clube.Em 2015, o PAN, que tinha ganho nesse ano assento parlamentar, criticou a presença das aves na Luz.