Ex-jogador brasileiro desaparecido. Duas pessoas foram detidas

Itaquaquecetuba.

A Polícia Civil brasileira está a investigar o desaparecimento do ex-jogador Marcelinho Carioca, que não é visto desde domingo. Dois suspeitos de estarem envolvidos no caso foram detidos esta segunda-feira.As autoridades foram acionadas pelas 23h30 de domingo (2h30 de terça-feira em Portugal), depois de um veículo suspeito ter sido encontrado no bairro Monte Belo, em São Paulo, informa a imprensa brasileira.No local, a polícia identificou a matrícula e entendeu que o carro pertencia a uma empresa de Marcelinho. Além disso, as autoridades prenderam duas pessoas que estavam perto do veículo.O antigo internacional pela seleção do Brasil terá ido a um evento musical no Estádio do Corinthians, antes de desaparecer. As autoridades não sabem se o homem estaria sozinho ou acompanhado.O brasileiro, de 51 anos, jogou no Flamengo antes de chegar ao Corinthians. Depois de se reformar tornou-se comentador desportivo e envolveu-se na vida política. Até janeiro exerceu o cargo de secretário de Desporto e Lazer no município de