Apanha-bolas do FC Porto conta como foi decisivo em golo frente ao Benfica e revela elogios de Conceição

Afonso Brito é um jovem futebolista da formação do FC Porto e destacou-se no último jogo da equipa principal dos azuis e brancos diante do Benfica, onde ganharam por 3-0.Afonso fez uma entrega de bola rápida que permitiu o primeiro golo de Fábio Vieira, o jovem revela aos canais do FC Porto que "foi um momento muito feliz poder contribuir para esta vitória do FC do Porto".O jovem contou ainda que no final da partida foi ter com Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, e que o mesmo elogiou o seu trabalho: "No final fui ter com o mister e ele deu-me os parabéns, disse-me que fiz um excelente trabalho, perguntou-me em que posição jogava e disse que um dia me esperava ver aqui no Dragão a jogar e a ganhar ao Benfica."