Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica diz que conta de Jonas no Instagram foi pirateada

Clube explica desta forma o 'gosto' do jogador no comentário de um adepto que pedia a saída de Rui Vitória.

12:01

O Benfica reagiu esta sexta-feira ao facto de o avançado Jonas ter colocado um 'gosto' num comentário de Instagram a apelar à saída de Rui Vitória. O clube garante que a conta da rede social do jogador brasileiro foi pirateada.



Fonte do Benfica garante ao CM que não foi o atleta a mostrar a sua satisfação pelo comentário de um adepto que qualificava o futebol do Benfica como "medíocre" e exigia a saída do treinador.