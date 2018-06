Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica espera por comissão arbitral para contratar jogadores do Sporting

Clube da Luz aguarda por decisão para avançar para a contratação de Bruno Fernandes, Gelson Martins e Rafael Leão.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 02:38

O Benfica vai aguardar pela decisão da Comissão Arbitral para saber se avança para a contratação do trio ex-Sporting composto por Bruno Fernandes, Gelson Martins e Rafael Leão, apurou o CM.



O anúncio deverá ser feito no espaço de duas semanas e só aí o clube da Luz vai tentar convencer, ou não, os três jogadores que rescindiram contrato unilateralmente com o emblema leonino. A posição do Benfica é muito simples: não quer indemnizar o rival. É que se não for reconhecida a justa causa, neste caso a Gelson Martins, Bruno Fernandes e Rafael Leão, as águias podem ter de pagar um valor, mais tarde estipulado pelo tribunal, caso estes atletas já tenham assinado pelo Benfica.



Os dois primeiros rescindiram com o Sporting no passado dia 11, já o último cessou o vínculo três dias depois. O interesse do Benfica nas pérolas que pertenciam ao leão, não é novidade. A 19 de maio o CM avançou que o clube encarnado estava a seguir Gelson. No dia 25, deu conta do desejo das águias em contratar Bruno Fernandes.



Para invocar justa causa, estes jogadores, tal como os outros seis que rescindiram, deram destaque às invasões na Academia de Alcochete e ao comportamento do presidente Bruno de Carvalho. Ao serviço do Sporting neste caso está Juan Crespo Pérez, especialista em direito desportivo e considerado um dos melhores na sua área. O advogado já terá aconselhado a SAD a chegar a um acordo com os clubes que vão contratar os jogadores que rescindiram, como forma de diminuir os danos financeiros.



16 milhões por Varela

O Nottingham Forest pode avançar para a contratação de Bruno Varela, guarda-redes do Benfica, segundo alguns órgãos de comunicação social ingleses próximos do clube. O emblema encarnada estará a pedir 16 milhões de euros pelo guardião de 23 anos. A confirmar-se, Bruno Varela seria o terceiro jogador que o clube do 2º escalão inglês contrata ao Benfica: João Carvalho (15 milhões) e Diogo Gonçalves (empréstimo). O Forest conta ainda com outro português no plantel. Tobias Figueiredo foi contratado ao Sporting na época transata.