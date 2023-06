A pouco mais de uma semana do regresso ao trabalho, o Benfica tem vários dossiês no plantel por definir e um deles é o futuro imediato de Gonçalo Ramos.



O avançado tem sido alvo de várias sondagens mas o certo é que ainda não houve nenhuma proposta que satisfizesse as pretensões da SAD. Dessa forma, Rui Costa tem a expectativa de resolver rapidamente o futuro do avançado que, nesta altura, passa mais pela manutenção do que pela saída.









Ver comentários