Benfica vai a jogo para perseguir Sporting e distanciar-se do FC Porto

O Benfica vai este sábado a Arouca, na 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, procurando vencer e manter a perseguição ao líder Sporting, que venceu sexta-feira, além de aumentar a distância para o terceiro, o FC Porto.

A equipa de Roger Schmidt é a única na edição 2023/24 da I Liga que só perdeu por uma ocasião e este sábado procura distanciar-se do FC Porto, que foi a casa do Boavista empatar 1-1, na sexta-feira.

Os 'encarnados' somam 36 pontos, contra 35 dos 'dragões', e podem abrir uma vantagem de quatro pontos em caso de vitória, além de se manterem a um ponto do Sporting, que goleou o Estoril Praia (5-1) no Estádio de Alvalade e segue na frente.

Pela frente terão um Arouca que não perde há quatro jogos, três deles saldados com vitórias, uma sequência que lhes deu 10 dos 16 pontos que atualmente somam no 11.º posto.

Se os 'encarnados', que ainda não terão o 'reforço' Marcos Leonardo, têm a oportunidade de cimentar a vice-liderança, o Sporting de Braga entra em campo pelas 20:30, num dos jogos de maior cartaz da jornada, com o pódio na mira, uma vez que está a três pontos dos 'dragões'.

Os minhotos, quartos classificados recebem o principal rival, o Vitória de Guimarães, quando somam 32 pontos, contra os 29 dos 'vitorianos', que podem 'estragar' os planos dos comandados de Artur Jorge e igualá-los à porta do pódio.

O Vitória não perde há quatro rondas e o Braga voltou aos triunfos na jornada anterior, ante o Casa Pia (3-1), depois de perder em casa com o Benfica (1-0), podendo agora voltar a entrar no pódio.

Antes dos dois jogos de maior cartaz, o Vizela, 16.º e em lugar de 'play off' de manutenção, visita o Estrela da Amadora, também na cauda da tabela, assim como está o Gil Vicente, que se desloca ao Algarve para visitar o Farense, oitavo, em duas partidas marcadas para as 15:30.

A 16.ª ronda encerra só na segunda-feira, com o Moreirense-Casa Pia, e no domingo o Rio Ave recebe o Portimonense, com o Famalicão a ser visitado pelo Desportivo de Chaves.

Programa da 16.ª jornada:

- Sexta-feira, 5 jan:

Sporting - Estoril Praia, 5-1

Boavista - FC Porto, 1-1

- Sábado, 6 jan:

Estrela da Amadora -- Vizela, 15:30

Farense - Gil Vicente, 15:30

Arouca -- Benfica, 18:00

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 20:30

- Domingo, 7 jan:

Rio Ave -- Portimonense, 18:00

Famalicão - Desportivo de Chaves, 20:30

- Segunda-feira, 8 jan:

Moreirense - Casa Pia, 20:15