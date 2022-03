Birra de Rafa já dura há três meses

Uma birra que já vem de trás está na origem do facto de Rafa não ter celebrado o golo antológico marcado ao Estoril, no passado domingo. O lance fica para a história deste campeonato, mas tal não foi suficiente para fazer exultar o extremo do Benfica, o que causou perplexidade entre os adeptos do clube e o público em geral.Não festejou no relvado, e após o final do jogo declarou à imprensa, de forma desprendida, que não tinha nada a dizer sobre o golo. O que logo levou à circulação de várias teorias, entre as quais a de que estaria a protestar pelo facto de não ter sido chamado à Seleção para os jogos do play-off de acesso ao Mundial. Puro engano.