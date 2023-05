Benfica e FC Porto poderão ter de disputar uma finalíssima para decidir quem é o campeão nacional. Este cenário só ocorrerá em circunstâncias muito específicas, mas não é impossível de acontecer e está previsto no Regulamento de Competições da Liga (RCL).



Separados por dois pontos, os dois candidatos ao título podem terminar o campeonato com os mesmos pontos se, na última jornada, o Benfica empatar com o Santa Clara e o FC Porto vencer o V.









Ver comentários