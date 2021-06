Coca-cola perde 4 mil milhões de dólares em bolsa após atitude de Cristiano Ronaldo

O gesto de Cristiano Ronaldo antes da conferência de imprensa de Portugal terá tido repercussões nas ações da Coca-Cola. O jogador afastou as duas garrafas do refrigerante e disse "água", dando a entender que a água é mais saudável.Segundo o jornal 'Marca', que analisou os dados da bolsa de Nova Iorque, o gesto do português teve repercussões negativas na marca.O mercado abriu a meio da tarde na Europa com as ações a valerem 56,10 dólares, mas 30 minutos depois, quando Ronaldo e Fernando Santos deixaram a sala de imprensa, caíram para 55,22 dólares por ação.Uma quebra de 1,6 por cento que, em termos económicos, representa perdas de 4 mil milhões de dólares. Ou seja, a Coca-Cola estava avaliada em 242 mil milhões de dólares e passou a valer 238.