Um grupo de adeptos do Sporting, afetos às claques do clube, envolveram-se na noite de terça-feira em desacatos com simpatizantes turcos do Besiktas, em Lisboa.Nas imagens divulgadas nas redes sociais, vê-se uma carga dos adeptos verde e brancos contra os rivais, nas imediações do estádio. Há pessoas armadas com bastões, cintos e gradeamentos de ferro.