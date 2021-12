Se o Ministério Público apresentasse provas das suspeitas que recaem sobre si na Operação Prolongamento, Pinto da Costa deixaria o FC Porto. Mas o presidente assegura que esse cenário não se vai concretizar: “Transmitiram o recado de alguém que eu participava e dividia comissões. Eu desafiei-os a apresentar nas minhas contas ou nas contas de quem eles dizem que pagou as comissões um documento comprovativo disso. No dia em que me o apresentarem, e não podem apresentar porque não existe, eu deixarei o FC Porto. Como isso não existe, a não ser na cabeça de alguns, eu continuo no FC Porto.”





A declaração de Pinto da Costa - na qual também manifestou a “muita vontade de lutar pelo FC Porto” ao ver o “amor pelo clube” que os adeptos passam “de geração em geração” - segue-se a outras em que desafiou a Justiça a comprovar os factos de que é suspeito. “Tenho a certeza que Deus me permitirá ter tempo de provar, no sítio certo, a orquestração de calúnia e mentira para me afrontar a mim, ao FC Porto e aos meus amigos”, afirmou o presidente portista há dias na Gala dos Dragões de Ouro. Há dois meses, Pinto da Costa dissera que ia enviar para o MP os contratos de Evanilson e outros três jogadores, devido às suspeitas de que o clube brasileiro Tombense, envolvido nesses negócios, servia de ‘entreposto’ de futebolistas para branquear capitais.

conceição quer sair em grande



Sérgio Conceição não pensa noutro cenário que não a passagem aos oitavos de final da Champions. Sempre que participou na fase de grupos com o FC Porto - numa das quatro épocas anteriores falhou a qualificação -, o treinador assegurou a ida às rondas a eliminar. O técnico pretende manter esse registo imaculado, até porque entende que a liga milionária é uma montra essencial para se valorizar, de forma a ser convidado a treinar uma equipa que possa lutar pelo título numa das principais ligas europeias. O CM sabe que essa é a ambição de Sérgio Conceição, já na próxima temporada.